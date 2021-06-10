УЄФА зобовʼязав Україну змінити форму збірної і прибрати слоган «Героям слава»
- Автор:
- Костя Войтенко
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Facebook / Андрій Павелко
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобовʼязав Україну змінити форму національної збірної, в якій вона виступить на Євро-2020. Про це організація повідомила французькому інформагентству AFP.
Таке рішення ухвалили після офіційної скарги від Російського футбольного союзу (РФС). УЄФА зобовʼязав Україну прибрати з футболки фразу «Героям слава», яка, на думку Союзу, має «вочевидь політичний смисл». Це суперечить правилам організації та турнірів, які проходять під її егідою, зокрема і Чемпіонатів Європи.
Рішення УЄФА стосується тільки слогана «Героям слава», нанесеного на внутрішню частину футболки. Слова «Слава Україні» та мапа України, якими також були незадоволені в РФС, на футболках залишаться.
«УЄФА уважно вивчив нещодавно доданий на новий комплект форми слоган «Героям слава», який був наданий йому на ознайомлення, а згодом і затверджений в грудні 2020 року. Однак у той час не вивчався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалено рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст», — цитує Tribuna.com офіційну відповідь Союзу.
Пресаташе збірної України Олександр Гливинський у коментарі 24 каналу підтвердив, що Українська асоціація футболу (УАФ) отримала рішення УЄФА та веде переговори аби залишити слоган «Героям слава» на футболках.
- 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» і «Героям Слава!»
- У МЗС Росії і Держдумі буквально відразу ж обурилися. Росіяни вимагали заборонити форму, але УЄФА схвалив її.
- Євро-2020 розпочнеться 11 червня, свій перший матч на турнірі Україна проведе 13 червня проти збірної Нідерландів.