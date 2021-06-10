УЄФА зобовʼязав Україну змінити форму збірної і прибрати слоган «Героям слава»

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Facebook / Андрій Павелко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобовʼязав Україну змінити форму національної збірної, в якій вона виступить на Євро-2020. Про це організація повідомила французькому інформагентству AFP.

Таке рішення ухвалили після офіційної скарги від Російського футбольного союзу (РФС). УЄФА зобовʼязав Україну прибрати з футболки фразу «Героям слава», яка, на думку Союзу, має «вочевидь політичний смисл». Це суперечить правилам організації та турнірів, які проходять під її егідою, зокрема і Чемпіонатів Європи.

Рішення УЄФА стосується тільки слогана «Героям слава», нанесеного на внутрішню частину футболки. Слова «Слава Україні» та мапа України, якими також були незадоволені в РФС, на футболках залишаться.

«УЄФА уважно вивчив нещодавно доданий на новий комплект форми слоган «Героям слава», який був наданий йому на ознайомлення, а згодом і затверджений в грудні 2020 року. Однак у той час не вивчався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалено рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст», — цитує Tribuna.com офіційну відповідь Союзу.

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський у коментарі 24 каналу підтвердив, що Українська асоціація футболу (УАФ) отримала рішення УЄФА та веде переговори аби залишити слоган «Героям слава» на футболках.