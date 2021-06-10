Перевірка витрат із COVID-фонду: у МВС відреагували на виявлені аудитом порушення на 26,5 млн грн

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У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що встановлені аудиторами порушення на 26,5 мільйона гривень після перевірки витрат з «ковідного фонду» усунуті або оскаржені.

Про це йдеться в заяві МВС.

У відомстві уточнили, що з Фонду боротьби з COVID-19 в 2020 році МВС пішло 4,708 млрд гривень.

«Встановлені аудиторами окремі незначні фінансові порушення на 26,5 млн грн, що становить мізерні 0,6% від загального обсягу виділених коштів, були або усунуті вже під час ревізії, або оскаржені в установленому законодавством порядку. Окремі висновки [аудиторів] були визнані протиправними та скасовані», — заявили в МВС.