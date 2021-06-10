Новини

МВС оприлюднило перелік даних, які мають міститися в документі про завершення вакцинації. Окремо згадало «Супутник»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Державна прикордонна служба України

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали громадянам, які дані має містити документ про завершення вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зокрема, документ має містити:

Відомство окремо наголосило, що ці вакцини повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

«Зауважимо, що за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Супутник V». Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ», — пояснили в МВС.