МВС оприлюднило перелік даних, які мають міститися в документі про завершення вакцинації. Окремо згадало «Супутник»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна прикордонна служба України
У Міністерстві внутрішніх справ нагадали громадянам, які дані має містити документ про завершення вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зокрема, документ має містити:
- повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство і підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;
- назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;
- підпис і печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.
Відомство окремо наголосило, що ці вакцини повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
«Зауважимо, що за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Супутник V». Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ», — пояснили в МВС.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готово видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.