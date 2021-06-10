На Донбасі загинула військовослужбовиця

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Sasha Maksymenko / Flickr

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинула військовослужбовиця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляється на сторінці бригади.

«9 червня, у районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади», — йдеться в повідомленні. Причини загибелі не повідомляють. Командування частини висловило співчуття рідним і близьким загиблої захисниці.