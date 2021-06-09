Російський суд визнав «Фонд боротьби з корупцією» Навального та його штаби екстремістськими. Їх повинні ліквідувати
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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DIMITAR DILKOFF / AFP / Getty Images
Московський міський суд визнав організації «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян», а також штаби опозиціонера Олексія Навального екстремістськими. Вони повинні негайно самоліквідуватися.
Про це повідомили адвокати ФБК — «Команда 29» у своєму Twitter.
Рішення суду набуває чинності негайно. Це означає, що організації повинні припинити діяльність та самоліквідуватися.
Їм заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також організовувати акції або брати участь у виборах.
Адвокати зазначили, що тепер співробітникам організації загрожуватиме до шести років позбавлення волі, а також тим, хто здійснює «умисні дії, що відносяться до продовження або повторного виникнення діяльності даної організації». Під цю класифікацію можуть потрапити навіть ті, хто просто фінансово підтримував ФБК.
Сам Навальний вже відреагував на рішення суду. Він запевнив, що організація продовжить діяльність, навіть під іншими назвами.
«Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємось. Але від своїх цілей і ідей не відступимо. Це наша країна і іншої у нас немає», — зазначив політик.
- На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти «Фонду боротьби з корупцією» увʼязненого опозиціонера Олексія Навального. Закон забороняє брати участь у виборах людям, «причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації».
- Наприкінці квітня Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (Росфінмоніторинг) включила штаби Навального до переліку організацій, причетних до тероризму й екстремізму. Після цього соратник Навального Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів. Він пояснив, що робота штабів «у нинішньому вигляді є неможливою».