Байден анонсував план вакцинації від коронавірусу для всього світу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден перед своїм турне до Європи анонсував глобальний план вакцинації від коронавірусу усього світу.
Про це пише Reuters.
«У мене є він [план вакцинації для світу]. І я оголошу про нього», — зазначив він.
Жодних інших деталей Байден не повідомив. Ймовірно, про свій план він оголосить під час візиту країнами Європи, зокрема на саміті лідерів «Великої сімки».
- Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) на майбутньому саміті взяти зобовʼязання щодо забезпечення вакцинації всього світу від коронавірусу до кінця 2022 року.
- Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати стануть «арсеналом» вакцин від коронавірусу для країн, які цього потребують і поставлять їм більше доз, ніж Росія і Китай — 80 мільйонів доз.