Байден скасував укази Трампа про обмеження для соцмереж TikTok і WeChat
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Videvo
Президент США Джо Байден скасував укази свого попередника Дональда Трампа про заборону соцмереж TikTok і WeChat, які належать китайським компаніям.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден скасував укази Трампа від 20 серпня 2020 року, які забороняли громадянам США укладати угоди з власниками TikTok і WeChat компаніями ByteDance і Tencent, включаючи заборону на покупку у них реклами. Також президент скасував січневий наказ Трампа, націлений на вісім інших програмних додатків для комунікацій і фінансових технологій.
Байден підписав новий документ, який зобовʼязує Міністерство торгівлі США перевіряти іноземні мобільні додатки, які повʼязані із «потенційними противниками США» і становлять загрозу для національної безпеки.
- У серпні 2020 року Трамп підписав укази про боротьбу з TikTok і месенджером WeChat. Протягом 45 днів американські компанії повинні були припинити співпрацю з власниками додатків, але у вересні укази заблокували суди. Основні положення указів не набрали чинності.
- Трамп свої укази пояснював боротьбою з китайським шпигунством. Він стверджував, що додатки повʼязані із владою КНР і з їх допомогою спецслужби стежать за американцями.