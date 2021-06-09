Байден скасував укази Трампа про обмеження для соцмереж TikTok і WeChat

Новини

Videvo

Президент США Джо Байден скасував укази свого попередника Дональда Трампа про заборону соцмереж TikTok і WeChat, які належать китайським компаніям.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден скасував укази Трампа від 20 серпня 2020 року, які забороняли громадянам США укладати угоди з власниками TikTok і WeChat компаніями ByteDance і Tencent, включаючи заборону на покупку у них реклами. Також президент скасував січневий наказ Трампа, націлений на вісім інших програмних додатків для комунікацій і фінансових технологій.

Байден підписав новий документ, який зобовʼязує Міністерство торгівлі США перевіряти іноземні мобільні додатки, які повʼязані із «потенційними противниками США» і становлять загрозу для національної безпеки.