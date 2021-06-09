Комітет Ради підтримав законопроєкти Зеленського про тероборону та збільшення чисельності ЗСУ

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Гонтар Володимир / УНІАН

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкти президента Володимира Зеленського про основи національного спротиву (територіальна оборона) та про збільшення чисельності Збройних сил.

Про це пише пресслужба Ради.

Члени комітету рекомендують парламенту ухвалити обидва документи у першому читанні — за основу.

Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян. Документ передбачає появу Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ. При цьому тероборона матиме громадянську складову (органи державної та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад) і військово-цивільну (штаби зон тероборони).

Другий законопроєкт пропонує на тлі створення Сил територіальної оборони збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисяч), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти.