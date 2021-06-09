Український військовий контингент залишив Афганістан

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Українське командування вивело з Афганістану весь український персонал у рамках згортання місії НАТО «Рішуча Підтримка», яка розпочалася 1 січня 2015 року.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, в період з 1 по 5 червня літак ВПС України Іл-76МД вивіз на батьківщину 21 військовослужбовця, які входили до складу тренувально-дорадчої місії НАТО.

Українські військові в Афганістані працювали в штабі місії, вели інженерну розвідку обʼєктів і місцевості (доріг), вели роботи з розмінування, чергували у складі сил зведеного загону швидкого реагування, тощо.

«Отриманий досвід при виконанні завдань місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці будуть застосовувати на батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання з протидії збройній агресії Російської Федерації в районі проведення операції Обʼєднаних сил», — зазначили в Генштабі.