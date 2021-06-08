Житомирський суд відкрив провадження за позовом про визнання «труби Медведчука» власністю держави

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Як передає «Радіо Свобода», в суді заявили, що засідання в рамках цього провадження призначили на 14 вересня.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтвердив відкриття справи.

«Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави», — сказав він у коментарі журналістам.