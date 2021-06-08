Житомирський суд відкрив провадження за позовом про визнання «труби Медведчука» власністю держави
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- Костя Андрейковець
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Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».
Як передає «Радіо Свобода», в суді заявили, що засідання в рамках цього провадження призначили на 14 вересня.
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтвердив відкриття справи.
«Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави», — сказав він у коментарі журналістам.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- У травні антикорупційні органи повідомили, що встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді в 2017 році залишити за собою трубу.