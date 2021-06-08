Віцепрем’єр з євроінтеграції пояснила, чому Україні поки не дають ПДЧ для НАТО — щоб не дратувати Росію

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що країни-члени НАТО не готові надати Україні План дій щодо членства, щоб не дратувати Росію.

Про це вона заявила під час конференції Democracy in Action.

За її словами, ще 13 років тому НАТО ухвалив рішення, що Україна та Грузія одного дня стануть членами Альянсу, але там мовчать з приводу перспектив цих країн.

«Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США — також про Францію, Італію, Німеччину, ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що лише коли зміниться керівництво Росії, тоді Україна почує відповідь», — заявила Стефанішина.

Вона підкреслила, що з 2008 року жодних кроків від НАТО стосовно вступу України та Грузії не було здійснено, але це не зупинило Росію від окупації частин грузинської та української територій.

«Потрібно розуміти реальність. Зараз мова вже не про те, що ми не повинні дратувати Росію — мова про те, що нашим державам потрібно захищатися від агресора», — підкреслила віцепрем’єр.