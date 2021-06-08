Восьмеро очевидців свідчили в суді Нідерландів у справі про МН17. Один з них бачив, як падали уламки літака

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Twitter / Dmytro Kuleba

На суді в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом, що сталася в липні 2014 року, уперше прозвучали свідчення очевидців, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК «Бук» у бік пасажирського літака.

Як пише BBC, показання дали вісім осіб.

Представникам Міжнародної слідчої групи (JIT) і слідчому судді вони заявили, що бачили або чули політ ракети в небі неподалік Сніжного. Троє свідків стверджують, що були в районі місця пуску ракети.

Один свідок заявив, що під час падіння МН17 він перебував на блокпосту бойовиків «ДНР» неподалік села Первомайське. Він сказав, що почув гуркіт, потім свист і звук вибуху в небі, а за кілька секунд на землю почали падати уламки літака.

Дані телефонного білінгу цього свідка підтвердили факт того, що він перебував у районі катастрофи 17 липня.