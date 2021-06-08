Восьмеро очевидців свідчили в суді Нідерландів у справі про МН17. Один з них бачив, як падали уламки літака
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Twitter / Dmytro Kuleba
На суді в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом, що сталася в липні 2014 року, уперше прозвучали свідчення очевидців, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК «Бук» у бік пасажирського літака.
Як пише BBC, показання дали вісім осіб.
Представникам Міжнародної слідчої групи (JIT) і слідчому судді вони заявили, що бачили або чули політ ракети в небі неподалік Сніжного. Троє свідків стверджують, що були в районі місця пуску ракети.
Один свідок заявив, що під час падіння МН17 він перебував на блокпосту бойовиків «ДНР» неподалік села Первомайське. Він сказав, що почув гуркіт, потім свист і звук вибуху в небі, а за кілька секунд на землю почали падати уламки літака.
Дані телефонного білінгу цього свідка підтвердили факт того, що він перебував у районі катастрофи 17 липня.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули.
- Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубинському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 26 травня 2021 року суд у справі MH17 завершив попереднє засідання. Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема кабіну пілотів.
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою «Бук», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.