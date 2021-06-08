Науковці змогли оживити тварину, яка майже 25 тисяч років пробула у вічній мерзлоті

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У російській Арктиці, у річці Алазея науковці відкопали мікроскопічну багатоклітинну тварину, життя якої зупинилося 24 тисяч років тому, і змогли її «воскресити».

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

Тварина, яку оживили, більш відома як бделлоїдна коловратка. Після розмороження вона стала активною, почала харчуватися та навіть розмножуватися нестатевим шляхом (за допомогою партеногенезу).

Радіовуглецевий аналіз показав, що вік коловратки коливається від 23 960 до 24 485 років. Це уже не перше оживлення представника цього виду, але всі попередні коловратки були значно «молодшими» за цю.

Науковці також припускають, що коловраток можна додати до переліку організмів, здатних виживати у стані, коли метаболізм майже повністю зупиняється — вони залишаються живими навіть при низькому рівні кисню, відсутності їжі, високій кислотності та зневодненні упродовж років.

Також коловратка вважається одним з найбільш радіоактивно-стійких тварин на Землі.