Ученые смогли оживить животное, которое почти 25 тысяч лет пробыло в вечной мерзлоте

В российской Арктике, в реке Алазея ученые нашли микроскопическое многоклеточное животное, жизнь которого остановилась 24 тысячи лет назад, и смогли его «воскресить».

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Воскрешенное животное более известно как бделлоидная коловратка. После разморозки она стала активной, начала питаться и даже размножаться неполовым путем (с помощью партеногенеза).

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст коловратки колеблется от 23 960 до 24 485 лет. Это уже не первое оживление представителя этого вида, но все предыдущие коловратки были значительно «моложе» этой.