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В Україні розширили перелік документів для в’їзду в країну. Що потрібно для перетину кордону

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Державна прикордонна служба України

В Україні у зв’язку з пом’якшенням карантину розширили перелік документів, які дозволяють перетнути кордон на час коронавірусних обмежень та не перебувати на самоізоляції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, щоб уникнути самоізоляції, громадянин України, іноземець чи особа без громадянства (зокрема власники посвідки на тимчасове проживання в Україні) повинен мати один із документів:

Іноземці та особи без громадянства зможуть перетнути державний кордон, якщо, окрім тесту чи документа про вакцинацію, вони матимуть страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), що покриває витрати на лікування коронавірусу, обсервацією і діє протягом усього терміну перебування в Україні.

У МВС наголосили, що у разі відсутності тесту/вакцинації та/або страхового поліса до України не пропустять.

Водночас від дітей до 12 років довідки про тестування та вакцинацію не вимагають.