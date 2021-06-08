В Україні розширили перелік документів для в’їзду в країну. Що потрібно для перетину кордону

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Державна прикордонна служба України

В Україні у зв’язку з пом’якшенням карантину розширили перелік документів, які дозволяють перетнути кордон на час коронавірусних обмежень та не перебувати на самоізоляції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, щоб уникнути самоізоляції, громадянин України, іноземець чи особа без громадянства (зокрема власники посвідки на тимчасове проживання в Україні) повинен мати один із документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не раніше як за 72 години до перетину кордону;

негативний експрес-тест, зроблений не раніше як за 72 години до перетину кордону;

підтвердження про повний курс вакцинації від коронавірусу дозволеними ВООЗ вакцинами (має бути англійською мовою).

Іноземці та особи без громадянства зможуть перетнути державний кордон, якщо, окрім тесту чи документа про вакцинацію, вони матимуть страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), що покриває витрати на лікування коронавірусу, обсервацією і діє протягом усього терміну перебування в Україні.

У МВС наголосили, що у разі відсутності тесту/вакцинації та/або страхового поліса до України не пропустять.

Водночас від дітей до 12 років довідки про тестування та вакцинацію не вимагають.