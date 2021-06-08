Реформа буде приречена: Венеційська комісія розкритикувала зміни до закону про судоустрій

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» можуть вбити судову реформу, а не покращити її.

Про це він заявив під час виступу на столичній конференції «Демократія у дії», повідомляє Центр протидії корупції.

Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому не варто покладатися на старий склад, чия діяльність скомпрометована.

Він підтримав створення оновленої Вищої кваліфікаційної комісії суддів та наголосив, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя — доки остання не буде реформована і не пройде відбір.

«Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган — конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду» — зазначив глава Венеційської комісії.

Джанні Букіккіо додав, що підготовлений до другого читання закон 3711-д не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, тому комісія не підтримує його.

«Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена», — підсумував очільник комісії.