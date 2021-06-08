Реформа буде приречена: Венеційська комісія розкритикувала зміни до закону про судоустрій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» можуть вбити судову реформу, а не покращити її.
Про це він заявив під час виступу на столичній конференції «Демократія у дії», повідомляє Центр протидії корупції.
Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому не варто покладатися на старий склад, чия діяльність скомпрометована.
Він підтримав створення оновленої Вищої кваліфікаційної комісії суддів та наголосив, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя — доки остання не буде реформована і не пройде відбір.
«Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган — конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду» — зазначив глава Венеційської комісії.
Джанні Букіккіо додав, що підготовлений до другого читання закон 3711-д не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, тому комісія не підтримує його.
«Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена», — підсумував очільник комісії.
- Верховна Рада 2 лютого ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що проводити конкурси в місцеві суди замість розформованої нині Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) буде Вища рада правосуддя (ВРП). До того ж ВРП отримає повноваження завершити конкурси, оголошені Вищою кваліфікаційною комісією суддів 5 серпня 2019 року на посаду судді місцевого суду.
- Водночас експерти вже неодноразово критикували цей законопроєкт, запевняючи, що він спрямований не на подолання кадрової кризи в судовій системі та забезпечення стабільності її роботи, а навпаки, дасть змогу призначати на посади «ручних» суддів.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про «судову реформу» Зеленського. Документ скорочує кількість суддів Верховного суду з 200 до 100 осіб. Також Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість її членів з 16 до 12.
- На початку листопада 2019 року Зеленський підписав закон про судову реформу, а вже в березні Конституційний суд визнав незаконними низку положень судової реформи, ініційованої президентом.
- У червні Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни до законів щодо судової системи. Венеціанська комісія в жовтні оцінила документ в основному позитивно, але запропонувала дуже багато змін. У Раді обіцяли прислухатися.