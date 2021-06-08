Офіс Зеленського прибрав з тексту його розмови з Байденом слова про підтримку вступу України до НАТО

Новини

Getty

Офіс президента змінив текст повідомлення про телефонний дзвінок між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом, прибравши звідти слова американського лідера про підтримку вступу до НАТО.

На це звернула увагу «Українська правда».

У повідомленні Офісу Зеленського мовилося: «Президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

Тепер цей абзац у повідомленні виглядає наступним чином: «Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі».

Американське видання Axios також заперечило слова Байдена про підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі. «Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив виданню представник американської Ради національної безпеки.