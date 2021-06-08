В Україні за добу зареєстрували 1 602 нові випадки коронавірусу. Лідирує Київ

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Barcroft Media / Contributor

В Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 95 дітей та 94 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 483 особи, померли 118 пацієнтів, 6 751 людина одужала.

За добу за методом ПЛР протестували 33 355 осіб, за методом ІФА — 10 821 особу, експрес-тестами — 13 380 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 216 654 особи, одужали 2 101 722 пацієнти, летальних випадків — 51 333. Також за час пандемії провели 10 380 233 ПЛР-тестування.