CNN опублікував аудіозапис розмови між Єрмаком, Волкером і Джуліані, який тиснув на Україну й умовляв почати розслідування проти Байдена

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Телеканал CNN опублікував аудіозапис телефонної розмови між, імовірно, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, колишнім спецпредставником Держдепу щодо України Куртом Волкером і тодішнім помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

За даними CNN, ідеться про 40-хвилинну розмову, яка відбулася в липні 2019 року — перед скандальною розмовою Зеленського із Трампом, що стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США.

Аудіозапис, отриманий телеканалом, свідчить, що Джуліані тиснув, умовляючи почати розслідування проти Джо Байдена, який тоді був кандидатом у президенти. Адвокат Трампа намагався переконати співрозмовників у правдивості теорій змови про дипломатичні угоди Байдена в Україні та нібито втручання України у вибори США 2016 року, навіть після попередження Волкера про те, що українські посадовці, від яких той отримав інформацію, не заслуговують на довіру.

Зокрема, Джуліані вимагав, щоби Зеленський публічно оголосив про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні.

«Усе, що нам потрібно від президента [Зеленського], це сказати: “Я призначу чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз є, і якісь інші докази причетності до виборів 2016 року”. А потім справа проти Байдена має бути завершена. Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно», — заявив Джуліані.

За словами адвоката Трампа, у разі початку розслідування дипломатичні відносини між США й Україною «мали покращитися», також це мало допомогти організувати візит Зеленського до США.

Під час розмови Єрмак терпляче слухав і намагався перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити дату першого офіційного візиту Зеленського у США. Але він також дав сигнал американцям, що буде працювати, аби просуватися вперед у «розслідуваннях».

«Я абсолютно впевнений, що щойно будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського у США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою. І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми зможемо особисто сісти та детально обговорити всі питання, усі ці розслідування, які ви перерахували в нашій бесіді», — сказав тодішній помічник українського президента.

Як зазначає CNN, після цього тон американців змінився — Джуліані та Волкеру сподобалося те, що вони почули. Також Волкер зауважив, що Трамп повинен незабаром поговорити із Зеленським і привітати його з парламентською перемогою. «Я впевнений, що Зеленський це скаже», — сказав Єрмак, маючи на увазі прохання американців про те, щоб президент України згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

«Повір мені, Андрію, це було б добре для всіх нас. Це дуже швидко просуне його [Зеленського] вперед. І я можу запевнити вас, що, наскільки я розумію, вони повинні поговорити цього тижня», — наголосив Джуліані.

CNN також зауважив, що Джуліані не відповів на прохання прокоментувати новий аудіозапис.