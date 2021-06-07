Очільниця наглядової ради Українського культурного фонду подала у відставку. Вона пропрацювала трохи більше місяця
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Петрасюк Олег / УНІАН
Очільниця наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак повідомила, що написала заяву про відставку. Вона пропрацювала лише півтора місяця.
Про це вона написала у своєму Facebook.
«Мій голос відпочатку був в меншості в НР. Криза в УКФ розпочалася задовго до мого приходу. За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року. Дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року. Дякую всім, хто допомагав зберегти УКФ й знаходити рішення під час кризи», — пояснила Мудрак.
Її відставку підтвердили і в самому УКФ. Разом з Мудрак заяву про звільнення написала ще один член наглядової ради — Катерина Чуєва.
«Ситуація безумовно непроста. Чудово, що конкурс відбувся, а отже Дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої Наглядової Ради залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, яку ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу», — пояснив міністр культури Олександр Ткаченко.
В УКФ зазначили, що якщо члени наглядової ради продовжать звільнятися, то розглядатиметься варіант її повного перезапуску. Згідно з законом, до наглядової ради двох кандидатів подає Мінкульт, двох — Офіс президента, двох — громадські організації і ще двох — заклади культури.
- 23 березня виконавча директорка Українського культурного фонду (УКФ) Юлія Федів відмовилася від участі в конкурсі на переобрання на цю посаду. Вона керувала фондом протягом трьох років, але в лютому закінчився її контракт.
- 11 березня нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк звернувся до НАБУ та до Державної аудиторської служби України з вимогою перевірити, як саме УКФ виділяв гроші з «антиковідного» фонду. Бо саме УКФ займався розподілом грошей (590 мільйонів гривень), які уряд виділив торік на підтримку культури в умовах пандемії. На думку депутата, деякі грантові заявки погоджували з порушеннями.
- Тоді у відповідь на це екснардеп та колишня заступник міністра культури Ірина Подоляк звинуватила Железняка у спробі дискредитувати Федів під час виборів директора фонду. Позицію Подоляк підтримали чимало діячів культури. Але сам Железняк стверджував, що не намагається вплинути на зміну керівництва УКФ.