Байден провів телефонну розмову із Зеленським та запросив його у Білий дім
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він запросив його до Білого дому вже цього літа.
Про це на брифінгу повідомив радник із нацбезпеки США Джейк Салліван.
«Він сказав президенту Зеленському, що з нетерпінням чекає можливості вітати його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа, після того, як він повернеться з Європи», — пояснив Салліван.
Також Байден у розмові наголосив, що США підтримуватимуть суверенітет України, і на цій позиції він лишатиметься під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Згодом цю інформацію підтвердив і сам Володимир Зеленський. Він зазначив, що з нетерпінням очікує на зустріч із Байденом у Білому домі в липні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом США Джо Байденом перед його переговорами з Володимиром Путіним.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.