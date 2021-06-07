Байден провів телефонну розмову із Зеленським та запросив його у Білий дім

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Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він запросив його до Білого дому вже цього літа.

Про це на брифінгу повідомив радник із нацбезпеки США Джейк Салліван.

«Він сказав президенту Зеленському, що з нетерпінням чекає можливості вітати його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа, після того, як він повернеться з Європи», — пояснив Салліван.

Також Байден у розмові наголосив, що США підтримуватимуть суверенітет України, і на цій позиції він лишатиметься під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом цю інформацію підтвердив і сам Володимир Зеленський. Він зазначив, що з нетерпінням очікує на зустріч із Байденом у Білому домі в липні.