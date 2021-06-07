НБУ випустить пам’ятну монету на честь Василя Сліпака
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Нацбанк випустить пам’ятну моменту на честь співака, добровольця АТО та Героя України Василя Сліпака.
Про це пише пресслужба НБУ.
На аверсі монети буде зображено портрет Сліпака, а також нотний рядок. Під портретом буде його ім’я, а також позивний на війні — «Міф».
На реверсі монети зобразять солов’я, який сидить на дулі автомата. Номінал монети становитиме 2 гривні.
- Василь Сліпак був всесвітньо відомим українським оперним співакам, солістом Паризької національної опери, одним із лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.
- У 2015 році він покинув роботу та поїхав добровольцем воювати на Донбас. Загинув від кулі снайпера улітку 2016 року. Сліпак був нагороджений орденами «Золота зірка», «За мужність» І ступеня та званням Героя України.