Вперше в історії безпілотник заправив у небі літак. Boeing показала відео
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Вперше в історії безпілотний літальний апарат зміг заправити в повітрі літак. 4 червня під час випробувального польоту БПЛА-паливозаправник MQ-25 Stingray американської компанії Boeing дозаправив палубний штурмовик F/A-18 Super Hornet.
Про це повідомляє пресслужба Boeing, опублікувавши відео заправки.
«Це історична подія — заслуга нашої спільної команди Boeing і ВМС [Військово-морських сил США], яка робить все можливе, щоб якомога швидше надати флоту критично важливі можливості дозаправки MQ-25», — заявила президент Boeing Defense, Space & Security Лінн Карет.
MQ-25 є важливою частиною інтеграції безпілотних систем у палубну авіацію флоту. Безпілотник вже виконав 25 польотів тестових польотів і його випробування виходять на фінішну пряму. До 2024 року ВМС повинні отримати чотири одиниці MQ-25.
Видання The Seattle Times пише, що в цілому флот планував витратити $9,5 млрд на виробництво цих БПЛА.
- Безпілотний заправник був представлений Boeing ще у 2017 році, хоча майже був готовий ще в 2014 році. Спочатку Stingray розроблявся як ударний розвідник, але в лютому 2016 року Пентагон вирішив перетворити його на паливозаправник з обмеженими розвідувальними функціями.
- У квітні експериментальний бойовий безпілотник XQ-58A Valkyrie вперше виконав у польоті запуск дрона. «Валькірія» — це високошвидкісний БПЛА для підтримки бойових винищувачів, і подібні випробування на робочій швидкості проходили вперше.