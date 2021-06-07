Вперше в історії безпілотник заправив у небі літак. Boeing показала відео

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Вперше в історії безпілотний літальний апарат зміг заправити в повітрі літак. 4 червня під час випробувального польоту БПЛА-паливозаправник MQ-25 Stingray американської компанії Boeing дозаправив палубний штурмовик F/A-18 Super Hornet.

Про це повідомляє пресслужба Boeing, опублікувавши відео заправки.

«Це історична подія — заслуга нашої спільної команди Boeing і ВМС [Військово-морських сил США], яка робить все можливе, щоб якомога швидше надати флоту критично важливі можливості дозаправки MQ-25», — заявила президент Boeing Defense, Space & Security Лінн Карет.

MQ-25 є важливою частиною інтеграції безпілотних систем у палубну авіацію флоту. Безпілотник вже виконав 25 польотів тестових польотів і його випробування виходять на фінішну пряму. До 2024 року ВМС повинні отримати чотири одиниці MQ-25.

Видання The Seattle Times пише, що в цілому флот планував витратити $9,5 млрд на виробництво цих БПЛА.