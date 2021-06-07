В ОП повідомили, що Байден і Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову
- Автори:
- Олексій Ярмоленко, Оксана Коваленко
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jlhervàs / Flickr
В Офісі президента підтвердили, що у Володимира Зеленського 7 червня відбудеться телефонна розмова з президентом США Джо Байденом.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Так, сьогодні відбудеться телефонна розмова президентів України та США», — розповів він.
Як зазначив Подоляк, лідери України та США обговорюватимуть ситуацію на українських кордонах і на сході України, а також «загалом спектр російсько-українських відносин».
- Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом США Джо Байденом перед його переговорами з Володимиром Путіним.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.