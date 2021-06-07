В ОП повідомили, що Байден і Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Новини

jlhervàs / Flickr

В Офісі президента підтвердили, що у Володимира Зеленського 7 червня відбудеться телефонна розмова з президентом США Джо Байденом.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Так, сьогодні відбудеться телефонна розмова президентів України та США», — розповів він.

Як зазначив Подоляк, лідери України та США обговорюватимуть ситуацію на українських кордонах і на сході України, а також «загалом спектр російсько-українських відносин».