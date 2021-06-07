СБУ вилучила велику партію бурштину — майже на 5 мільйонів гривень. На гарячому затримали 16 старателів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Рівненській області співробітники Служби безпеки викрили злочинну групу, яка займалася контрабандою незаконно видобутого бурштину до країн Східної Азії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Силовики на гарячому затримали 16 старателів на землях держфонду поблизу села Новаки, а також провели 24 обшуки на обʼєктах угруповання. За попередніми даними слідства, до незаконного бізнесу причетні десять жителів райцентру Сарни.
Загалом силовики вилучили 35 мотопомп кустарного виробництва, майже 650 кг бурштину різних фракцій, чорнові записи з обсягами збуту і три одиниці вогнепальної зброї.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК (незаконне видобування і збут бурштину) триває досудове розслідування. Учасникам угрупування загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 2 червня СБУ повідомляла про блокування каналу контрабанди бурштину в Китай та країни Близького Сходу. Тоді вилучили близько 1 485 кг бурштину приблизно на 30 мільйонів гривень.
- У вересні 2020 року СБУ заблокувала контрабанду бурштину з Рівненської області в Азію. Вилучили понад 800 кг на мільйони гривень.
- До цього СБУ показала масштаби розкопок бурштину в лісгоспі Рівненської області.