СБУ вилучила велику партію бурштину — майже на 5 мільйонів гривень. На гарячому затримали 16 старателів

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У Рівненській області співробітники Служби безпеки викрили злочинну групу, яка займалася контрабандою незаконно видобутого бурштину до країн Східної Азії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Силовики на гарячому затримали 16 старателів на землях держфонду поблизу села Новаки, а також провели 24 обшуки на обʼєктах угруповання. За попередніми даними слідства, до незаконного бізнесу причетні десять жителів райцентру Сарни.

Загалом силовики вилучили 35 мотопомп кустарного виробництва, майже 650 кг бурштину різних фракцій, чорнові записи з обсягами збуту і три одиниці вогнепальної зброї.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК (незаконне видобування і збут бурштину) триває досудове розслідування. Учасникам угрупування загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.