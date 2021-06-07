США відмовилися надати суду щодо літака MH17 супутникові знімки запуску «Бука»

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Twitter / Dmytro Kuleba

США відмовилися надати суду в Гаазі, який розглядає справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі, супутникові знімки запуску ракети «Бук».

Про це пише нідерландське видання De Stentor.

У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі заявляв, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак. Під час судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду.

«Представник прокуратури отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки», — зазначили в міністерстві.

Штати пояснюють свою відмову забезпечувати подальшу співпрацю міркуваннями «захисту джерел розвідки».