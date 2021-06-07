Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard зі своїм братом

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SOPA Images / Contributor

Мільярдер Джефф Безос полетить в космос на пілотованому кораблі New Shepard разом зі своїм молодшим братом Марком.

Про це Безос повідомив у своєму Instagram, опублікувавши коротке відео.

Політ заплановано на 20 липня — через 15 днів після того, як Безос складе з себе повноваження гендиректора компанії Amazon.

Компанія мільярдера Blue Origin у зазначену дату буде проводити перший суборбітальний оглядовий політ на New Shepard для космічних туристів. Політ триватиме 11 хвилин.

New Shepard розрахований на шість місць. Одне місце продають на онлайн-аукціоні (нині за нього дають 2,8 млн доларів), а інші три віддадуть співробітникам Blue Origin.