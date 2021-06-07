«Санкції залишаться назавжди». У МЗС Росії заявили про підготовку до відключення від платіжних систем

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Nikita Dezhurny / Flickr

У Росії готуються до можливого відключення країни від міжнародних платіжних систем.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, передає ТАСС.

«Звичайно, нам треба готуватися до додаткових обмежувальних заходів, які ми в побуті називаємо санкціями. Зрозуміло, що підготуватися до всього не можна, але вже в економічно-фінансовому блоці розгорнута серйозна робота, повʼязана з переведенням розрахунків у національні валюти, впровадженням платіжних систем», — сказав він.

При цьому заступник міністра визнав, що Росія не може повністю замкнутися на собі. «Ніхто не може сьогодні на 100% своїми силами і засобами себе утримувати і розвивати», — додав Панкін.

Також заступник міністра підкреслив, що санкції проти Росії «залишаться назавжди». «Режим санкцій був завжди. І він залишиться назавжди, будьмо реалістами. Санкції вже втілені в багатьох законодавчих нормативних актах, американських та інших держав, і відкрутити назад буде неможливо», — сказав він.

Панкін зазначив, що Росія не проситиме про зняття санкцій. «Зрозуміло, що ми Крим не віддамо. Якщо Крим в Росії, то санкції точно будуть завжди з нами, так само як були санкції за Прибалтику, поки вона не відокремилася і не стала трьома окремими державами. Це жорстка думка, але треба бути реалістами», — резюмував він.

У суботу міжнародне рейтингове агентство Moodyʼs опублікувало повідомлення, в якому допустило ризик відключення Росії від міжнародних платіжних систем.