Зеленський анонсував комплексний аудит всіх водних ресурсів України і запровадження нових правил продажу деревини

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Пресслужба Офісу президента України

В Україні проведуть комплексний аудит всіх водних ресурсів України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми обговорювали це питання на минулому засіданні Ради національної безпеки та оборони, й, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України», — сказав він.

За словами Зеленського, тепер триває підготовка до управління річковими басейнами, побудовані чотири сучасні лабораторії і, згідно з європейськими принципами, почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

Окрім цього, вже розпочався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

«Доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на користування надрами можна придбати на відкритих аукціонах», — заявив президент.

Також Зеленський повідомив про запровадження нових правил продажу деревини, які ліквідують «сірий» ринок.

«У країні прозоро, онлайн і без корупційних ризиків має реалізовуватися 100% необробленої деревини. Перші кроки вже дали свої результати — це плюс один млрд доходів державних лісгоспів лише за І квартал року», — зауважив він.

Президент розповів про початок проєкту «Зелена країна», мета якого — за 10 років збільшити площі лісів на 1 млн га.

«Задля цього в найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт програми я підписую сьогодні», — наголосив Зеленський.

Коментуючи ще один напрямок у галузі екології та захисту довкілля — протидію промисловому забрудненню та забезпечення екологічного контролю, — президент розповів, що в Україні вже розроблено проєкт закону про запобігання, зменшення й контроль промислового забруднення, який «запустить масштабну модернізацію промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень».

Глава держави повідомив про створення спеціалізованої екологічної прокуратури та відповідних підрозділів Нацполіції для системи нагляду, а також про ухвалення законів та запуск системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у промисловості, законодавство у сфері обігу озоноруйнівних речовин.

Окрім цього, він нагадав про запровадження економічного паспорта українця.

«Ми робимо все, щоб надра працювали на майбутні покоління, серед іншого – були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку копалин та зможе використати ці кошти на навчання в Україні», — зазначив президент.