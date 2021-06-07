«Немає сенсу дивитися в бінокль». Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО потрібно вирішувати негайно
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Питання про вступ України до НАТО не можна відкладати на майбутнє, його потрібно вирішити негайно.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Axios.
«Я думаю, якщо нам раді в НАТО, якщо вони справді хочуть бачити нас членом, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє. Це питання має бути вирішене негайно. Ми перебуваємо в небезпеці просто зараз, нашу незалежність просто зараз поставлено на карту, і саме зараз нам потрібна допомога», — сказав він.
На думку Зеленського, Україна врешті-решт вступить до НАТО, водночас українці дедалі більше зневіряються в цьому.
«План дій щодо членства — справжній сигнал. План дій щодо членства — це послання, пряме повідомлення. Це ще не членство, але це реальне бачення України як частини НАТО в осяжному майбутньому», — додав президент України.
- На початку травня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Програма потрібна, щоб виконати пріоритетні завдання щодо інтеграції України в НАТО.
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- Наприкінці травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія не братимуть участь у саміті Альянсу, який запланований на червень, оскільки цього разу формат із партнерами не передбачений.