У принца Гаррі та Меган Маркл народилася донька
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images
Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про народження другої дитини — доньки. Дівчинка народилася у пʼятницю, 4 червня, в лікарні міста Санта-Барбара (штат Каліфорнія) об 11:40 ранку за місцевим часом.
Про це повідомляє BBC.
Подружжя назвало доньку Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — на честь прабабусі британської королеви Єлизавети ІІ, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі — принцеси Діани. Новонароджена — одинадцята з правнуків королеви і восьма у черзі на престол.
У заяві пари йдеться, що мати і дитина здорові і почуваються добре.
Нагадаємо, про вагітність Меган оголосили 14 лютого — рівно 37 років тому принцеса Діана розповіла, що чекає на другу дитину, якою був Гаррі.
Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. У них вже є півторарічний син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.
- На початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз та інші члени монаршого дому вмовили їх зачекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім до США.
- У березні подружжя дало велике інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, в якому розповіло про труднощі життя в королівській сім’ї та непрості взаємини з її членами. Меган зізналася, що життя в цій родині часом було настільки складним, що вона «більше не хотіла жити». А принц розповів, що боявся повторення історії, через яку проходила його мати — принцеса Діана, яка теж не витримала тиску з боку королівської родини та вийшла з її складу.