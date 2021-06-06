У принца Гаррі та Меган Маркл народилася донька

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Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про народження другої дитини — доньки. Дівчинка народилася у пʼятницю, 4 червня, в лікарні міста Санта-Барбара (штат Каліфорнія) об 11:40 ранку за місцевим часом.

Про це повідомляє BBC.

Подружжя назвало доньку Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — на честь прабабусі британської королеви Єлизавети ІІ, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі — принцеси Діани. Новонароджена — одинадцята з правнуків королеви і восьма у черзі на престол.

У заяві пари йдеться, що мати і дитина здорові і почуваються добре.

Нагадаємо, про вагітність Меган оголосили 14 лютого — рівно 37 років тому принцеса Діана розповіла, що чекає на другу дитину, якою був Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. У них вже є півторарічний син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.