В уряді Росії заявили про плани добудувати «Північний потік — 2» до кінця року і ввести в експлуатацію

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Віцепремʼєр Росії Олександр Новак заявив, що російський газопровід «Північний потік — 2» буде добудований до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.

Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, цитує «РБК».

«Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію», — сказав Новак.

Перед цим російський віцепрем’єр стверджував, що до закінчення будівництва газопроводу залишилося прокласти близько 100 кілометрів. Тепер труби укладають російські судна «Академік Черський» і «Фортуна».

Президент Росії Володимир Путін 4 червня заявив, що укладання першої нитки «Північного потоку — 2» завершено, а по другій нитці робота триває. Водночас у Єврокомісії, реагуючи на його заяву, не змогли підтвердити завершення по першій нитці. «У нас немає підтвердження цієї інформації», — заявили ТАСС у пресслужбі комісії.