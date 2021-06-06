У «Слузі народу» анонсували ще мінімум 7 законопроєктів щодо олігархів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується підготувати ще декілька проєктів.
Про це депутатка сказала в ефірі телеканалу «Еспресо», цитує пресслужба політсили.
За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому вона наголошує на необхідності ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.
«Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий», — зазначила Кравчук.
- Президент Володимир Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.
- Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести у реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.