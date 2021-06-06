У «Слузі народу» анонсували ще мінімум 7 законопроєктів щодо олігархів

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується підготувати ще декілька проєктів.

Про це депутатка сказала в ефірі телеканалу «Еспресо», цитує пресслужба політсили.

За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому вона наголошує на необхідності ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

«Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий», — зазначила Кравчук.