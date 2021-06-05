Аваков: Україна очікує провокацій від Росії з метою виправдати запуск «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Україна очікує, що Росія може вдатися до провокацій, щоб виправдати запуск «Північного потоку — 2».

Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков по завершенню тактико-спеціальних навчань підрозділів, які координуються МВС.

«Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку — 2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: «Дивіться, бачите, ось — тому пускаємо через Північний потік — 2», — пояснив Аваков.

Міністр заявив, що ця інформація підтверджується даними розвідувальних органів, тому Україна розглядає різні сценарії і підсилює реагування, в тому числі на обʼєктах критичної інфраструктури.