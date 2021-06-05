Аваков: Україна очікує провокацій від Росії з метою виправдати запуск «Північного потоку — 2»
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- Олег Панфілович
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Україна очікує, що Росія може вдатися до провокацій, щоб виправдати запуск «Північного потоку — 2».
Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков по завершенню тактико-спеціальних навчань підрозділів, які координуються МВС.
«Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку — 2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: «Дивіться, бачите, ось — тому пускаємо через Північний потік — 2», — пояснив Аваков.
Міністр заявив, що ця інформація підтверджується даними розвідувальних органів, тому Україна розглядає різні сценарії і підсилює реагування, в тому числі на обʼєктах критичної інфраструктури.
- 4 червня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення прокладання першої нитки труб російського газопроводу «Північний потік — 2». Робота з укладання другої нитки триває.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.