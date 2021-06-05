Аваков: Украина ожидает провокаций от России с целью оправдать запуск «Северного потока — 2»

Украина ожидает провокаций со стороны России для оправдания запуска «Северного потока — 2».

Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков по завершению тактико-специальных учений подразделений, которые координируются МВД.

«Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: «Смотрите, видите, вот — поэтому пускаем через Северный поток — 2», — объяснил Аваков.

Министр заявил, что эта информация подтверждается данными разведывательных органов, поэтому Украина рассматривает разные сценарии и усиливает реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры.