Аваков: Украина ожидает провокаций от России с целью оправдать запуск «Северного потока — 2»

Украина ожидает провокаций со стороны России для оправдания запуска «Северного потока — 2».
Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков по завершению тактико-специальных учений подразделений, которые координируются МВД.
«Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: «Смотрите, видите, вот — поэтому пускаем через Северный поток — 2», — объяснил Аваков.
Министр заявил, что эта информация подтверждается данными разведывательных органов, поэтому Украина рассматривает разные сценарии и усиливает реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры.
- 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки труб российского газопровода «Северный поток — 2». Работа по укладке второй нитки продолжается.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.