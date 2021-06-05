Ердоган оголосив про відкриття Туреччиною нового великого родовища газу в Чорному морі

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про виявлення в Чорному морі родовища газу.

Про це пише Reuters.

За словами турецького президента, потенціал родовища — 135 млрд кубометрів газу. Таким чином загальний потенціал розвіданих Туреччиною родовищ становить понад 540 млрд кубометрів газу.

Туреччина планує перекачувати газ з відкритих нею джерел у власну мережу у 2023 році, при цьому стабільний видобуток почнеться тільки у 2027, або 2028 році. Для цього буде потрібний трубопровід протяжністю не менше 160 км, також необхідно побудувати приймальну станцію.

Туреччина сильно залежить від імпорту газу з Росії, Азербайджану та Ірану, а також від імпорту зрідженого газу з Катару, США, Нігерії та Алжиру. Минулого року Туреччина імпортувала 48,1 млрд кубометрів газу, третина якого була з Росії. Туреччина також веде розвідку вуглеводневих ресурсів в Середземному морі, що призвело до напруженості у відносинах з Грецією і Кіпром.