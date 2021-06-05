Працівники Apple виступили проти повернення в офіс. Кук пропонує більшості працювати звідти тричі на тиждень

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Працівники Apple виступили проти нового правила корпорації, яке зобовʼяже їх з вересня повернутися з віддаленої роботи і працювати з офісу не менше трьох днів на тиждень.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на лист співробітників компанії.

У листі йдеться, що політика Apple відносно організації робочого процесу вже змусила деяких працівників написати заяву на звільнення.

«Багато хто з нас відчуває, що повинні обирати між нашими сімʼями, нашим благополуччям і можливістю виконувати свою роботу найкращим чином і бути частиною команди Apple», — наголосили в листі.

Співробітники оприлюднили свій лист через два дні після повідомлення глави Apple Тіма Кука, який у зверненні до них наголосив, що торік у компанії «не вистачало чогось істотного — одне одного».

Він зазначив, що більшості працівників з вересня запропонують працювати з офісу тричі на тиждень — по понеділках, вівторках і четвергах, при цьому з можливістю працювати віддалено по середах і пʼятницях. А деяким командам доведеться працювати з офісу по чотири або пʼять днів на тиждень.

Водночас, відповідно до листа Кука, працівники матимуть можливість працювати віддалено до двох тижнів протягом року.