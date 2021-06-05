Booking звинуватили у багатомільйонних виплатах топменеджерам. Тепер компанія поверне $110 млн держдопомоги
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сервіс з бронювання житла Booking поверне $110 мільйонів державної допомоги, яку компанія отримала через пандемію COVID-19. На такий крок Booking пішов через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав $7,1 мільйона, а фінансовий директор Девід Гулден — $24 мільйони доларів. Booking з заявлених $110 мільйонів поверне $78 мільйонів Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.
У самому Booking заявили, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою повʼязані з майбутнім розвитком бізнесу. Зазначається, що минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив $12,5 мільярда.
- У квітні угорський антимонопольний регулятор оштрафував Booking на 2,5 млрд форинтів (€6,9 млн) за нечесну ділову практику, зокрема оманливу рекламу та психологічний тиск на споживачів.
- Перед цим Booking оштрафували у Чехії на 8,3 млн крон (майже 10 млн грн) за укладення заборонених угод.