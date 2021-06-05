«Оскарженню не підлягає». Верховний суд остаточно визнав Вірастюка переможцем виборів до Верховної Ради
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Слуга Народу
Велика палата Верховного суд скасувала попереднє рішення і визнала переможцем виборів депутата Верховної Ради по округу №87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.
Про це повідомляється на сторінці Центральної виборчої комісії.
Палата скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня. «Апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК та партії «Слуга народу» задовольнити. Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного суду від 23 травня скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК», — цитує видання рішення суду
Із кандидата у нардепи Олександра Шевченка також стягнуто 25 тисяч гривень судового збору. Постанова набирає сили з дати її ухвалення та оскарженню не підлягає.
- Довибори до Верховної Ради у 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.
- Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.
- 24 травня стало відомо, що Верховний суд скасував протокол ЦВК, яка 19 травня визнала переможцем виборів Вірастюка.