Невідомі стріляли у заступника голови АРМА Павленка — він перебуває у лікарні
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- Катерина Кадакова
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Facebook / Володимир Павленко
Невідомі напали на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка, в нього стріляли з вогнепальної зброї.
Про це повідомили у пресслужбі АРМА.
«Зранку 2 червня біля власного будинку скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка», — йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, нападники здійснили кілька пострілів із вогнепальної зброї — Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості.
Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає.
В АРМА також заявили, що сподіваються на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників.
Зазначимо, Павленко працював у центральному апараті АРМА з жовтня 2019 року, заступником голови агентства став у січні 2020 року.
- У лютому в АРМА повідомили про погрози співробітникам. Невідомі били вікна в автомобілі, спускали колеса, а також залишали на дверях відрізану голову свині та заляпували підлогу в під’їзді кров’ю.
- 1 квітня у приміщенні АРМА, а також вдома у співробітників агентства відбулися обшуки. За словами адвоката юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма, слідчі дії проводили у в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в «афериста» Ігоря Короля. За даними «Української правди», саме через Короля вивели з-під арешту $400 тисяч, які були заарештовані поліцією як «общак» злодія в законі.
- За даними слідства, посадові особи АРМА та декілька адвокатів входили до складу злочинної групи, яка привласнила понад $400 тисяч, що були доказами в низці кримінальних справ.