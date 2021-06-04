Зеленський увів до складу РНБО міністра економіки Любченка
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- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Алексей Любченко
Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО нового члена — міністра економіки Олексія Любченка.
Про це йдеться в указі президента № 227/2021.
«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Любченка Олексія Миколайовича — першого віцепремʼєр-міністра України — міністра економіки України», — зазначається в документі.
Таким чином, у складі РНБО вже 23 члени. Очолює її президент.
- Верховна Рада 20 травня призначила Олексія Любченка першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки України. За відповідне рішення проголосували 293 нардепи.
- 18 травня Рада звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра економіки. В Офісі президента розповіли, що за Петрашка в міністерстві відчувався дефіцит ініціатив, особливо в питаннях захисту промисловості та підприємців під час пандемії.