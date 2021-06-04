Секретар РНБО Данілов поклав на Францію та Німеччину відповідальність за напад Росії на Грузію і окупацію Криму

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов звинуватив Францію та Німеччину в тому, що Росія напала на Грузію та окупувала Криму.

Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що повинні», — сказав він.

На думку Данілова, ці країни є політичними і економічними партнерами Росії, тому зацікавлені у співпраці з РФ.

Також він зазначив, що якщо одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало «бути просто стурбованими».

«І нам це дуже неприємно», — додав секретар РНБО.