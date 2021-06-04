Тихановська: Ексголовред NEXTA Протасевич дав «інтервʼю» держканалу ОНТ під тортурами
- Автор:
- Олег Панфілович
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Светлана Тихановская / Telegram
Екскандидат на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановська впевнена, що інтервʼю колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, показане державним телеканалом ОНТ, було записано під тортурами.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«За допомогою насильства людей можна змусити говорити що завгодно», — заявила вона в пʼятницю у Варшаві. За словами Тихановської, останнім часом зʼявилося багато відеороликів, в яких білоруські опозиціонери звинувачували самих себе і каялися у своїх вчинках. Опозиціонерка переконана, що всі ці записи робилися із застосуванням насильства, тому такі висловлювання не мають жодного значення. «Завдання політвʼязня — вижити», — підкреслила вона.
Тихановська закликала Євросоюз, Велику Британію та США до спільних кроків, які б чинили тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Опозиціонер розраховує на те, країни «Великої сімки» обговорюватимуть цю тему на зустрічі, що відбудеться в англійському місті Корнуолл 11—13 червня.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ опублікував інтервʼю з Протасевичем, в якому він публічно визнав свою провину у закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає Лукашенка.