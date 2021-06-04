Путін заявив, що завершено укладання першої нитки «Північного потоку — 2»
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- Костя Андрейковець
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Президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення прокладання першої нитки труб російського газопроводу «Північний потік — 2». Роботи з укладання другої нитки триває.
Про це повідомляє ТАСС.
«Радий повідомити, що саме сьогодні, дві з половиною години тому, успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу «Північний потік — 2». Робота щодо другої нитки триває. Лінійна робота цілком, включно з морською ділянкою, закінчена», — сказав Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі.
Віцепремʼєр Олександр Новак напередодні говорив, що для завершення проєкту залишилося прокласти близько 100 кілометрів. Зараз труби укладають російські судна «Академік Черський» і «Фортуна».
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.