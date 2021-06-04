Британський регулятор дозволив використовувати вакцину Pfizer від коронавірусу для підлітків

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Leon Neal / Staff

Регулятор лікарських засобів Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє BBC.

Регулятор наголосив, що після детального аналізу встановили, що вакцина є безпечною та ефективною для цієї вікової групи, а її переваги переважують будь-які ризики.

Тепер британський комітет з вакцинації має дати рекомендації уряду про те, чи слід проводити вакцинацію цієї вікової групи. Наразі у країні не проводять планові щеплення від COVID-19 серед осіб, молодших за 18 років.

Вакцину від Pfizer уже схвалила Британія для щеплення громадян віком від 16 років.

Зазначимо, раніше Європейський Союз теж схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей у віці 12—15 років. Канада першою дозволила використовувати цей препарат для дітей від 12 років.