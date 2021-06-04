Британський регулятор дозволив використовувати вакцину Pfizer від коронавірусу для підлітків
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Leon Neal / Staff
Регулятор лікарських засобів Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Про це повідомляє BBC.
Регулятор наголосив, що після детального аналізу встановили, що вакцина є безпечною та ефективною для цієї вікової групи, а її переваги переважують будь-які ризики.
Тепер британський комітет з вакцинації має дати рекомендації уряду про те, чи слід проводити вакцинацію цієї вікової групи. Наразі у країні не проводять планові щеплення від COVID-19 серед осіб, молодших за 18 років.
Вакцину від Pfizer уже схвалила Британія для щеплення громадян віком від 16 років.
Зазначимо, раніше Європейський Союз теж схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей у віці 12—15 років. Канада першою дозволила використовувати цей препарат для дітей від 12 років.
- 25 травня компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків.