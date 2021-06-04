Суд заарештував ексзаступника голови Чернігівської ОДА за вимагання $160 тис. хабаря
- Автор:
- Олег Панфілович
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ДБР
Печерський районний суд Києва напередодні заарештував колишнього заступника голови Чернігівської облдержадміністрації за підозрою у вимаганні $160 тисяч хабаря.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Чиновника та його спільника заарештували на два місяці — до 30 липня. Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4,4 мільйона грн кожному.
Чиновника затримали 2 червня. Спільник заступника голови ОДА представлявся керівником готелю «Слов’янський», який розташований в Новгороді-Сіверському та перебуває на балансі Фонду державного майна. За попередньою інформацією, за «винагороду» у $160 тисяч чоловік гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього готельного комплексу.
Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Для реалізації задуму посередник познайомив учасника торгів із посадовцем.
Стартова ціна готелю «Слов’янський» становить понад 26 мільйонів гривень без ПДВ. Співробітники ДБР затримали спільників. Їм повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
ДБР не розкриває імʼя посадовця, але згідно з даними сайту ОДА, 2 червня був звільнений заступник голови обладміністрації Олександр Савченко. У своєму Facebook факт звільнення підозрюваного у хабарництві заступника повідомила голова ОДА Анна Коваленко.
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