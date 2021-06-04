НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа «Євросолідарності» Герасимова, яку він не задекларував

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Адміністрація президента

НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування співголовою фракції «Європейська солідарність» Артуром Герасимовим маєтку в Іспанії.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на пресслужбу НАБУ.

«Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань генпрокурором на початку травня, і зараз слідство триває», — зазначила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

На уточнення, які санкції передбачені у випадку недекларування майна, вона відповіла: «Це може бути або штраф у розмірі від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років».

Про що йдеться?

Наприкінці квітня «Схеми» повідомляли, що Герасимов разом зі своєю дружиною володіє двоповерховим будинком в Іспанії, але жодного разу не вказав маєток у своїй декларації.

За даними журналістів, вілла розташована у містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Її площа — 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Журналісти зазначають, що Герасимов разом із дружиною став власником вілли у 2013 році. Проте після обрання депутатом він жодного разу її не декларував. А вперше до Верховної Ради Герасимов потрапив у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Уже тоді він як нардеп мав задекларувати іспанське майно, але не зробив цього.

Орієнтовна ринкова ціна такої вілли, як повідомляли «Схеми», судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, може перевищувати 10 мільйонів гривень.

Герасимов після розслідування «Схем» заявляв, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) «про можливі неточності в декларації». «Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, як це сталося у випадку, коли про неточності в декларуванні повідомив Володимир Зеленський […] і пояснив, що це сталося через помилку і не пов’язане з корисливими мотивами», — заявив тоді нардеп.