НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа «Євросолідарності» Герасимова, яку він не задекларував
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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Адміністрація президента
НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування співголовою фракції «Європейська солідарність» Артуром Герасимовим маєтку в Іспанії.
Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на пресслужбу НАБУ.
«Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань генпрокурором на початку травня, і зараз слідство триває», — зазначила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.
На уточнення, які санкції передбачені у випадку недекларування майна, вона відповіла: «Це може бути або штраф у розмірі від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років».
Про що йдеться?
Наприкінці квітня «Схеми» повідомляли, що Герасимов разом зі своєю дружиною володіє двоповерховим будинком в Іспанії, але жодного разу не вказав маєток у своїй декларації.
За даними журналістів, вілла розташована у містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Її площа — 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.
Журналісти зазначають, що Герасимов разом із дружиною став власником вілли у 2013 році. Проте після обрання депутатом він жодного разу її не декларував. А вперше до Верховної Ради Герасимов потрапив у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Уже тоді він як нардеп мав задекларувати іспанське майно, але не зробив цього.
Орієнтовна ринкова ціна такої вілли, як повідомляли «Схеми», судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, може перевищувати 10 мільйонів гривень.
Герасимов після розслідування «Схем» заявляв, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) «про можливі неточності в декларації». «Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, як це сталося у випадку, коли про неточності в декларуванні повідомив Володимир Зеленський […] і пояснив, що це сталося через помилку і не пов’язане з корисливими мотивами», — заявив тоді нардеп.
- Нагадаємо, 3 червня Рада проголосувала у другому читанні за ініційований президентом законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування (№ 4651). Проте нардепи схвалили правки, які дозволять декларантам не вказувати у деклараціях майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо вони не надали інформацію про нього. На думку експертів, це дозволить не декларувати коштовне майно та переписувати його на родичів. Зеленський заявив, що ветує цей закон через внесені правки.