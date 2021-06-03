В Одесі відкриють ще три центри вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Там щеплення отримуватимуть ті, хто записався через додаток «Дія».
Про це пише Одеський обласний центр громадського здоров’я у своєму Facebook.
Центри облаштують у ТЦ «Мегадом», ТЦ Fontan Sky та у приміщенні ЗОШ № 15. Вони працюватимуть лише в неділю, 6 червня, з 09:00 до 17:00.
«Щеплення вакциною CoronaVac тут зможуть отримати люди, які попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи в додатку «Дія». Пріоритет надаватиметься літнім людям і особам з хронічними захворюваннями», — зазначили там.
- Центри вакцинації відкриті в Києві, Одесі та Львові. Ще один відкриють у Тернополі. Центри значно збільшили темпи вакцинації — у минулі вихідні був встановлений рекорд за кількістю прищеплених.
- Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за це літо планує вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень. Він також говорив, що на літо карантин в Україні можуть послабити.