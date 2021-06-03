США передадуть іншим країнам 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема й Україні

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Matt Allworth / Flickr

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що там вирішили передати близько 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу іншим країнам.

Про це пише пресслужба Білого дому.

75% з цих вакцин передадуть ініціативі COVAX. Там будуть самостійно вирішувати, як їх розподілити. Але США зазначили, що хочуть віддати пріоритет країнам Латинської Америки та Карибського басейну, Південної та Південно-Східної Азії, а також Африки. Інші 25% Штати розподілять самостійно.

Там вже оголосили про розподілення перших 25 мільйонів доз. Через COVAX 6 мільйонів доз отримають країни Центральної та Південної Америки, 7 мільйонів — країни Азії, 5 мільйонів — країни Африки.

Приблизно 6 мільйонів доз Штати передадуть Мексиці, Канаді, Південній Кореї, Західному берегу річки Йордан та сектору Гази, Україні, Косову, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку, Ємену, а також співробітникам ООН.

«Передача мільйонів американських вакцин іншим країнами свідчить про серйозне зобов’язання уряду США. Як й у Сполучених Штатах, ми будемо рухатися якомога швидше, дотримуючись нормативних ы правових вимог як США, так і країни-отримувача, щоб полегшити безпечне і надійне транспортування вакцин через міжнародні кордони», — зазначили в Білому домі.