Військові тестують вітчизняні 30-мм боєприпаси ВОГ. До кінця року планують почати серійне виробництво

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На замовлення Міністерства оборони в Україні проходять держвипробування вітчизняних 30-мм гранатометним пострілів (боєприпасів) ВОГ-17В і ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета АГС.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що за результатами випробувань цього року буде вирішено, чи приймати на озброєння ці ВОГи. Відомство планує серійний запуск виробництва цих боєприпасів вже в 2021 році.

Гранатометний постріл ВОГ-17В Міноборони України

Таран зазначив, що власні боєприпаси — це елемент незалежності оборонно-промислового комплексу.

ВОГи для автогранатометів АГС-17 планують виробляти з комплектуючих українського виробництва і окремих матеріалів хімічної промисловості одної з держав НАТО.

«Крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи», — сказав Таран.

Міністр не уточнює виробника боєприпасів, але у вересні минулого року Ukrainian Military Pages повідомляло, що для Міноборони проводять випробування ВОГів київської приватної компанії «Вектор-В». Йдеться про постріли ВОГ-17В і ВОГ-40В для автогранатометів АГС-17, КБА-117 і КБА-119. Характеристики цих приписів відображені в каталозі компанії.

У лютому цього року Україна імпортувала постріли ВОГ-17М для АГС-17 через польське приватне підприємство Vismag Jacek Jakubczyk. АГСи активно застосовуються у війні на Донбасі і є важливим елементом придушення живої сили противника у відкритих окопах.